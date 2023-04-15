生成式AI掀新一輪科技革命 美投行看漲Nvidia、微軟等一系列科技股

美投行 Piper Sandler 周五 (14 日) 報告預測，生成式人工智慧 (AI) 是新一輪科技的重大革命，可能對消費者和企業領域產生深遠影響，將帶動十多家科技股大漲。

Piper 於報告寫道：「基礎 LLM (大型語言模型) 透過 API (應用程式介面) 更加普及，創新的快速恐前所未見。」

該投行推薦了以下科技股與其目標價：

Nvidia (NVDA-US)─300 美元 微軟 (MSFT-US)─290 美元 Alphabet (GOOGL-US)─117 美元 Meta Platforms (META-US)─250 美元 Snowflake (SNOW-US)─194 美元 甲骨文 (ORCL-US)─104 美元 Intuit (INTU-US)─510 美元 Duolingo (DUOL-US)─127 美元 Arista Networks (ANET-US)─162 美元 Five9 (FIVN-US) ─89 美元 NICE (NICE-US)─227 美元 Autodesk (ADSK-US)─244 美元 GitLab (GTLB-US)─50 美元 Doximity (DOCS-US) ─38 美元

生成式 AI 產品具有訓練文本、圖像和影片以創建內容的能力，ChatGPT 等聊天機器人使用語言模型生成與人類對話相仿的自然回應，且該回應可自先前在網路或其他地方收集到的內容學習消化而成。

去年底 OpenAI 推出 ChatGPT 後，引起科技界旋風，Alphabet 和微軟今年 2 月紛紛為其搜尋引擎推出 AI 強化的聊天機器人。

Piper 分析師表示，流量數據表明 ChatGPT 3 月訪問量超過 3 億，是 1 月總數的三倍。以這樣的成長速度計算，分析師預期，到 2030 年，基於 AI 的搜尋廣告市場將自今年最低水準成長至 470 億美元。

雖然有些投資人擔心谷歌在這場 AI 大戰中落後，但 Piper 認為這趨勢反而有利於谷歌，因為生成式 AI 有強化核心搜尋的潛力，例如 LLM 提供新的用法，可望提高整體參與度。

生成式 AI 在文件總結和會議摘要上已展現高度熟練，因此分析師認為，微軟除了可以套用在 Bing 搜尋引擎業務上，也可套用在自家一系列生產力 app 上，包括 Word、Excel、PowerPoint 和 Teams，強大其功能。

他們認為，微軟的定位最棒。「AI 正為下個生產力時代奠定基礎，而這可能改變未來工作方式。」

Piper 認為，Nvidia 是半導體股投資者參與這場 AI 主題的選擇，因為該公司「儼然是生成式 AI 領域的早期領導者。」

分析師估計，在所有 AI 工作負載中，Nvidia 晶片約承擔 80%，且為所有 AI 應用提供最全面的硬體解決方案。

最後，在 AI 服務的雲端運算供應商中，Piper 也認為，甲骨文的定位相當良好，研判甲骨文是最積極使用 Nvidia 晶片和軟體技術，增加其運算能力的公司之一。