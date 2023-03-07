百思買與Atrium Health合作建構遠距居家醫療系統

向來以安裝電視和家庭影院系統而聞名的百思買 (BBY-US)(Best Buy)，現在將經由「Geek Squad」協助客戶建立虛擬病房。

這家消費電子產品零售商周二 (7 日) 表示，已與位於北卡羅來納州的醫療保健系統 Atrium Health 達成為期 3 年的協議，協助實施居家醫療計劃。Atrium Health 是美國最大的醫療保健非營利組織 Advocate Health 所屬的部門之一

百思買的「Geek Squad」將在患者家中設置遠距監測心率、血氧水平或其他生命體徵的科技，並培訓患者或家中其他人如何使用這些設備。然後這些數據將通過 Current Health 的遠距醫療中心安全地與醫生和護士共享。

百思買於 2 月中旬開始為北卡羅來納州夏洛特及其周邊 10 家醫院建立虛擬護理系統。該公司表示，其目標是每天有大約 100 名患者參與該計劃；大致相當於一家中型醫院，只是沒有實體建物。

百思買和 Atrium 沒有透露具體的財務合作條款，但表示 Atrium 將向百思買採購設備，並在患者康復後回收。患者將通過其投保的保險向 Atrium 支付費用，包括 Medicare 或 Medicaid。

百思買 Health 總裁迪桑佐 (Deborah Di Sanzo) 表示，「Geek Squad」負責設置，這讓醫生和護士可以自由地關注患者的健康，「這消除了科技與護理之間的距離。」

對百思買而言，居家醫療計畫代表了將醫療保健轉變為更實際的營收驅力。隨著其他消費電子產品的銷售放緩，它正在擴張醫療保健業務。

與沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 等零售商一樣，消費者購買大件商品和非必需品的數量減少，因為須為食品和住房支付更多費用。

過去 5 年百思買收購了 3 家醫療保健公司：GreatCall，生產易於使用的手機和聯網健康設備，並為老年人提供應急回應服務；另一家專注於長者的公司 Critical Signal Technologies；以及英國科技公司 Current Health，可協助進行遠距患者監控和遠距醫療。百思買還銷售健康和保健設備，包括助聽器和健身追踪器。