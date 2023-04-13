專家：在不確定市場環境中 增持黃金五大理由

資產管理公司 Abrdn 的 ETF 投資策略主管 Robert Minter 表示，投資人需要增持黃金，因為在充滿不確定性市場環境中，美元儲備貨幣的主導地位正被削弱，金價仍有上行空間。

Minter 表示，投資人今年應該看好黃金主要有 5 大原因。首先，投資人投資組合中黃金配置明顯不足。「黃金在投資組合中的權重永遠不應為零，人們將從某種程度上了解到，他們對黃金的配置不足。」

第二，市場預期美聯準會 (Fed) 將在今年下半年之前結束激進的貨幣政策，從而為黃金創造了看漲趨勢。他認為，以目前的趨勢，金價再次創下歷史新高只是時間問題。

「當 Fed 在 2000 年暫停升息時，黃金上漲了 55%，當他們在 2006 年暫停升息時，黃金上漲了 230%，當 Fed 在 2008 年暫停升息時，黃金上漲了 70%。如今，Fed 將暫停升息，因為他們不想成為美國經濟陷入衰退的原因。」

第三，Minter 指出，在貨幣政策過渡期間，市場將極度波動，但黃金可以有錨定的作用，為投資人帶來一定的穩定性。他也表示，隨著 Fed 收緊貨幣政策導致經濟落入衰退，然後被迫放寬利率，他預計黃金表現將繼續跑贏標準普爾 500 指數。

今年到目前為止，標準普爾 500 指數上漲了 6%，落在 4,000 點上方，與此同時，金價上漲近 9%，目前交易價格約為每盎司 2,030 美元。

第四，各國央行對黃金的需求持續強勁。Minter 指出，各國央行去年買入了創紀錄的 1,136 噸黃金。 今年到目前為止，各國央行也已經購買了 125 噸黃金，創下十多年來最強勁的年度開局。

Minter 表示，央行的需求正在市場上為黃金產生穩固的價值，他也預計這樣的趨勢不會很快結束。他解釋，各國央行持續購買黃金的另一個原因是，它仍然是一種有吸引力的對沖美元的多元化的工具。

Minter 仍然看好黃金的最後一個原因是，儘管 Fed 因銀行業危機大幅收緊利率，但已經再次開始向市場釋放流動性。

自上個月爆發銀行業危機以來，Fed 已通過三項貸款機制提供了 3233 億美元的信貸，高於 3 月初的不到 50 億美元。「從歷史上看，當 Fed 資產負債表增加時，金價就會上漲。」Minter 說。