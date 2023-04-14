OPEC月報：減產計畫將導致供應缺口擴大

石油輸出國組織（OPEC）表示，今年全球石油需求預估將超過新冠疫情前水準，減產可能會導致供應缺口擴大，但受貨幣緊縮政策影響，美國夏季石油需求存有不確定性。

OPEC 周四（13 日）在月度石油報告中表示，對今年全球石油需求成長預期維持在每日 230 萬桶，達到創紀錄的每日 1.0189 億桶，與上月持平，但比去年的每日 250 萬桶有所下調。

OPEC 對今年第一季全球石油需求預估比去年同期成長每日 210 萬桶，而第二季到第四季全球石油需求將比去年同期分別成長每日 240、250 和 230 萬桶。另外根據現有資料，OPEC 的 3 月日產量下降 8.6 萬桶至每日 2,880 萬桶。

至於供應方面，OPEC 預估今年非 OPEC 國家的石油供應成長維持在每日 140 萬桶不便，與上月評估基本持平，預料俄羅斯供應量將出現下滑，美國頁岩油的產出前景仍有很大的不確定性。

本月稍早，OPEC 出乎意料集體宣布「自願」減產，減產幅度超過每日 100 萬桶，將從 5 月生效並持續到 2023 年底。

預測顯示，即使只有 OPEC 核心國家實施減產協議，OPEC 的產量也應該會下降至到約每日 2,800 萬桶，比該組織認為第三季需求少約每日 160 萬桶，比第四季需要的產量至少要少每日 200 萬桶。

在月報中，OPEC 表示減產決定是「考慮到當前石油市場動態的不確定性」，並且為支持持續不斷和堅定不移的「合作宣言」努力，支撐石油市場穩定。

OPEC 強調，美國通常的夏季需求上升可能會受到升息導致的任何經濟疲軟影響，並且警告全球經濟發展面臨前在挑戰，包括高通膨、貨幣緊縮、金融市場穩定、以及主權、企業和私人債務水準高漲。

就產品而言，OPEC 預估今年第二季汽油和柴油的全球需求量將比去年分別成長每日 60 萬、50 萬桶。到了第三季，這兩種產品需求預料將進一步提高，全球汽油需求料比去年成長每日 70 萬桶，柴油需求則成長每日 60 萬桶。

然而在經濟緊縮政策的背景下，OPEC 預估歐洲國家的需求將繼續受到挑戰，今年第二和第三季的石油需求將出現下滑，美州和亞太地區則維持成長。

庫存方面，OPEC 表示，經合組織（OECD）國家 2 月原油和成本由庫存增加 1,410 萬桶，至 28.7 億桶，比五年平均水準高出 1,800 萬桶。

儘管存在這些擔憂，OPEC 仍未改變今年經濟成長預測，該組織預估全球經濟成長 2.6%、美國經濟成長 1.2%、中國經濟成長 5.2%。