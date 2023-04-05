〈能源盤後〉評估OPEC減產影響 油價溫和上漲 西德州登1月來新高

原油期貨周二 (4 日) 小幅上漲，西德州原油站上 1 月以來最高價，投資人正在評估石油輸出國家組織與盟友 (OPEC+) 意外減產的後續效應，以及美中經濟數據顯示需求可能疲軟。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 29 美分或 0.4%，收每桶 80.71 美元，為最近月期貨 1 月 26 日以來最高。

6 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1 美分，報每桶 84.94 美元，為 3 月 6 日以來最高。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.7371 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 0.2%，收每加侖 2.6667 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.4%，收每百萬 Btu 2.106 美元。

市場推動力

S&P Global Commodity Insight 的油市、下游和化學團隊執行主任 Bhushan Bahree 說，OPEC + 減產基本上不令意外，但他們協商和宣布的方式，以及宣布的時機都讓出人意料，導致一連串意外同時發生。

他表示，團隊成員本來就預測 5 月會減產、之後再增產，讓價格回到每桶 80 美元以上，但之後是否會有更進一步增產，要看今年石油需求成長的程度。

Bahree 並說，未來無須再揣測 OPEC 或 OPEC + 會議將為面對面召開還是虛擬形式，因為決定權顯然在一個小圈圈中，這些國家可以在正式協議和產量目標的大架構下，共同自願調整產量。

OPEC + 下一次部長級會議將在 6 月 4 日登場。

一些分析師警告，OPEC + 決策可能導致油價下跌。RSM US 顧問公司的產業分析師 Anne Slattery 說，減產意義重大，尤其是攸關通膨，將導致供需失衡，並助長通膨。而油價上漲過後，將回過頭來摧毀需求。因此，這次減產對油價來說是短多長空。

Velandera Energy Partners 執行主任 Manish Rai 說，目前石油市場庫存充沛，但減產可能讓下半年變得供不應求。

Rai 指出，減產成效也和各國遵守的程度有關。雖然沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特都堅持遵守目標，但其餘成員國如伊拉克、哈薩克、阿爾及利亞的守規紀錄，也不太可能自願配合減產。同時，伊拉克同意重啟庫德斯坦地區生產，代表伊拉克不太可能放棄石油收入。

美國能源資訊局 (EIA) 將在本周三公布每周庫存報告。S&P Global Commodity Insight 調查的分析師預估，上周石油庫存可能減少 750 萬桶、汽油庫存減少 130 萬桶，蒸餾油減少 14 萬桶。