高通膨窮忙一場！我國前2月實質經常性薪資創10年來最大減幅

主計總處今 (13) 日公布前 2 月全體受僱員工經常性薪資平均為 45,206 元，年增 2.39%，總薪資 79,834 元，年增 2.74%，也創同期新高，不過，由於高通膨吃掉薪資漲幅，剔除物價因素後，實質經常性薪資僅剩 41,511 元，年減 0.34%，創 2014 年以來的最大減幅，實質總薪資 73,309 元，僅年增 0.01%。

其中，2 月全體受僱員工經常性薪資平均為 45,044 元，月減 0.71%，年增 2.51%；獎金及加班費等非經常性薪資 7,661 元，合計後，2 月總薪資平均為 52,705 元。

主計總處說明，就行業別經常性薪資變動觀察，2 月各行業經常性薪資多呈月減，主因上月適逢農曆春節，部分廠商發放較多按月績效獎金所致。

若從前 2 月來看，由於疫情趨緩，旅宿相關行業漸呈改善，住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業 (含美容美髮按摩等) 總薪資年增率分別有 15.23%、14.58%、9.09%，製造業也增 2.65%。

同時，主計總處公布今年年終獎金平均約 1.68 個月，為近 5 年來新高，換算金額為 75,688 元，以金融及保險業平均領到 3.39 個月、22 萬 1824 元最多。

另外，前 2 月受僱員工人數平均為 817 萬人，年增 1 萬 3000 人或 0.16%，工業部門增加 0.15%，服務業部門增 0.17%。

就行業別觀察，前藝術娛樂及休閒服務業年增 6000 人，營建工程業、出版影音製作傳播及資通訊服務業、其他服務業 (含美容美髮按摩等) 均增加 4000 人，批發及零售業、運輸及倉儲業則分別減少 5000 人、3000 人。