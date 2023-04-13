TDUA理事長柯富仁：智慧座艙趨勢佳 Micro LED迎量產元年

智慧顯示展 (2023 Touch Taiwan) 將於 4 月 19 日登場，台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA)13 日舉辦展前會，除了此次展覽的六大主題外，也聚焦智慧座艙、Micro LED、化合物半導體、淨零碳排等四大亮點。

TDUA 理事長柯富仁表示，在電動車強勁趨勢帶動下，智慧座艙也更為講究，包括省電、視覺體驗、觸控以及搭配 5G 快速連結等，也都是國內面板廠積極投入耕耘的領域。

在 Micro LED 方面，柯富仁指出，今年將是量產元年，副理是長楊柱祥也看好，台灣在 Micro LED 將呈現「先蹲後跳」的局勢，可發揮上下游產業鏈完整的優勢，做整合式的創新，打造一條龍服務。

此外，智慧座艙與 Micro LED/miniLED 的關鍵技術搭配也可望創造更大的商機，且除了車載應用，Micro LED 也將擴展到 AR/VR 眼鏡、手機等穿戴式裝置上。

2023 Touch Taiwan 的六大主題包括「智慧顯示」、「智慧製造」、「先進設備」、「新創學研」、「工業材料」到「淨零碳排 & 新能源」等。今年共計 10 國家、295 家指標廠商參展。

柯富仁看好，隨著國境開放、商旅活動加速，帶動供應鏈、客戶及來台，預期今年觀展人次可望超過 3 萬人次。