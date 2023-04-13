〈貴金屬盤後〉通膨降溫、暫停升息機率增 金價漲至近一周高點

黃金期貨周三 (12 日) 收盤上漲，美國同日公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 的月增幅小於市場預期，顯示整體通膨降溫，提高市場對暫停升息的期待，美元走軟，助長金價。聯準會 (Fed)3 月會議紀錄公布後，黃金期貨電子盤延續漲勢。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 5.90 美元或 0.3%，報每盎司 2024.90 美元，創 4 月 6 日以來新高，也是連續第七個交易日收盤價高於每盎司 2000 美元整數關卡。

電子盤交易時段，Fed 公布 3 月會議紀錄，黃金期貨漲至每盎司 2027.50 美元。

美國 3 月 CPI 月增 0.1%，較 2 月的 0.4% 減緩，且低於市場預估的 0.2%，年增率為 5%，也從 2 月的 6% 下滑。核心通膨率年增 5.6%，較 2 月的 5.5% 略為升高，顯示剔除食品和能源成本後的核心通膨依然頑強，月增幅則為 0.4%，較 2 月和緩。

Zaye 資本市場投資長 Naeem Aslam 說，這項數據強化了 Fed 不必再那麼用力打擊通膨、升息步調放緩的時刻已經來到的看法。「我們將聽到許多和 Fed 下一步有關的討論，也可能聽到 Fed 坦承通膨降溫、或許需要暫停升息周期的說法。」

然而，金價周三收盤低於盤中高點，主因是里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Tom Barkin) 表示，要讓核心通膨下降還有許多工作要做，這番話似乎提高了進一步升息的可能性。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「升息不足夠的風險遠超過過度緊縮，因此 Fed 可能繼續升息 1 碼，核心通膨率給了合理的理由。目前還有巨大的風險，黃金應該能繼續吸引資金流入。」

Fed 3 月會議紀錄顯示，決策官員考慮暫停升息是否合適，並預估銀行業壓力將讓美國經濟成長降溫。不過，Fed 官員最終仍把打擊通膨放在優先事項。

Heraeus 貴金屬交易員 Alexander Zumpfe 說，Fed 會不會放慢升息步調，絕大部分取決於經濟指標是否冷卻，例如就業市場出現任何潛在惡化的跡象。

市場目前押注 5 月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 69%，6 月不升息的機率約 66%。

黃金雖然是通膨避險工具，但在升息環境中，持有黃金的機會成本將增加，因此不利價格。

CPI 公布後，ICE 美元指數周三下跌 0.7% 至 101.51。美元貶值，代表對海外買家來說，持有美元計價的黃金變得相對便宜。

黃金今年來上漲約 9%，主要理由就是因為美元和美債殖利率下滑。當殖利率下降，持有黃金的機會成本也會降低。

U.S. Bank 資產管理公司資深投資策略師 Rob Haworth 說，黃金可能從外國需求中獲得支撐，投資人正在尋找安全避風港，原因包括歐洲央行 (ECB) 持續對抗高通膨、中國經濟重啟，此外，存款戶正把儲蓄從房地產轉移到黃金等地方。

但他預測，假如全球經濟趨於疲軟，美國成長降溫，黃金下一季需求可能受到抑制。

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