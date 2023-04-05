WGC：各國央行2月持續大買 金價迎來十多最強勁開局

世界黃金協會 (WGC) 發布的最新數據顯示，隨著各國央行在 2 月份持續增加黃金儲備，金價得到支撐，創下自 2010 年以來最強勁的年度開局。

WGC 週二 (4 日) 發布的報告顯示，全球 2 月份全球黃金儲備增加了 52 噸，連續第 11 個月成長。今年 1 月份，各國央行總計買入了 74 噸黃金。去年整年的黃金淨購買量達到 1,136 噸。今年迄今，各國央行的淨購買量為 125 噸。

WGC 高級分析師 Krishan Gopaul 表示，這是至少自 2010 年以來最強勁的年度開局，各國央行持續成為淨買家。

2 月份最大的黃金買家是中國央行，購買了 25 噸黃金，也是該國第 4 個月增加黃金儲備，在此期間，中國人民銀行黃金儲備總計增加了 102 噸。

土耳其央行在 2 月份也連續第 15 個月買入黃金，增加了 22 噸黃金儲備。該國也是去年最大的黃金買家。此外，烏茲別克央行增加了 8 噸黃金儲備，新加坡央行增加了 7 噸，印度央行增加了 3 噸。哈薩克央行是唯一的淨賣家，黃金儲備減少了 13 噸。

上個月銀行業陷入動盪，美國幾家地區性銀行倒閉後，瑞銀以 30 億瑞郎 (合 45 億美元) 收購了有著 167 年歷史的瑞士信貸，市場擔憂金融業危機蔓延，黃金避險需求激增，促使金價走升至每盎司 2000 美元的關鍵水準之上，並接近 2020 年疫情期間 2075.47 美元高點。

近日隨著銀行業危機有所緩解，金價已經回落，但是，專家認為，隨著美聯準會 (Fed) 激進生息週期即將結束，實際債券殖利率和美元將會走跌，金價今年將會恢復漲勢。

花旗集團 (Citi Group) 近期將 3 個月以及 6 至 12 個月的黃金目標價格，分別上調至每盎司 2100 美元以及 2300 美元。