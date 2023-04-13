台積電壓尾盤 台股跌128點收15804點 摜破短均

美國聯準會 (Fed) 官員對區域性銀行流動性危機表達擔憂，加上台海緊張局勢再起，台股今 (13) 日電子股承壓，台積電領跌，儘管航空、觀光、生技及軍工概念股吸引買盤進駐，加權指數終場仍下挫 128.21 點或 0.8%，收在 15804.76 點，成交值放大至 2534.18 億元。

櫃買指數終場下跌 0.99 點或 0.46%，收在 215.62 點，終止日 K 連 4 紅走勢，成交值 878.62 億元。上市櫃成交值合計 3412.8 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天震盪走低，尾盤湧現賣壓，終場收在 510 元全場最低，跌幅近 2%；日月光投空 (3711-TW) 遭空方鎖定，終場股價重挫 5%；聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 也下跌約 1%，電子權值股普遍走低。

國人瘋出國旅遊，帶動航空三雄 3 月營收繳出亮麗成績單，長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 今天吸引買盤進駐，股價勁揚超過 2%；貨櫃三雄方面，長榮 (2603-TW) 力守平盤，陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW) 連袂收黑。

受到奪下 GE 發動機製造 10 年長約的利多消息激勵，漢翔 (2634-TW) 噴出第二根漲停，股價衝上 52.9 元，再度改寫歷史新高，成交量爆出 9.7 萬張；由於中國將對台設禁航區，兩岸緊張情勢升溫，軍工概念股今天人氣不墜，台船 (2208-TW)、精剛 (1584-TW)、寶一 (8222-TW)、晟田 (4541-TW)、千附精密 (6829-TW) 等多檔均亮燈漲停。

高端疫苗 (6547-TW) 開發的腸病毒 71 型 (EV71) 疫苗取得台灣衛福部查驗登記核准，有機會第三季上市，激勵股價跳空開高，攻上漲停價 63 元，突破短均；生技股仍為盤面多頭指標，南光 (1752-TW) 強勢翻紅、並衝上漲停 68.4 元，此外，雙美 (4728-TW)、奈米醫材 (6612-TW) 同獲資金點火，股價直奔漲停板。