〈台股盤前〉美股四大指數收紅 有望帶動指數反彈走揚

台股昨 (13) 日放量震盪走低，終場守住 15800 點關卡，收在 15804 點，下跌 128 點，但失守短期均線，隨著美國通膨和失業金數據降溫，美股四大指數收紅，台股有望反彈走揚。

美國消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 低於預期，顯示美國通膨趨緩，市場預期，聯準會 (Fed) 可能即將結束激進升息，美股四大指數歡呼。

其中，道瓊勁揚 383.19 點，重回 34000 大關；標普上漲超過 1.3%；那指漲幅近 2%，創 4 月 3 日以來收盤新高；費半同樣上漲 22.43 點，或 0.73%。

市場消息方面，國安基金委員會考量股市趨於穩定，國安基金第 1 季並未加碼護盤，同時拍板決議將自今 (14) 日起退場，讓股市交易回歸市場機制，結束 275 天的護盤任務，總計投入 545.08 億元，金額為史上第三高，帳面未實現獲利 79 億餘元，加上獲配股利 4 億餘元，合計獲利 83 億餘元，投報率 15%。

大立光執行長林恩平法人說明會中指出，大立光客戶端的 4 月及 5 月拉貨動能都比 3 月還要差，主要因為包括高階的潛望式手機鏡頭、8P 鏡頭，客戶端雖然都有濃厚興趣，但相對在銷售面看法保守，即使納入設計但相對採購量也不大。

台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 理事長、友達 (2409-TW) 總經理柯富仁表示，目前終端面板庫存已經大量降低、可望逐季向好；副理事長、群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥也認為，面板春天來了。