〈焦點股〉台海緊張助威軍工概念股 10檔直奔漲停

中國將在台灣北方劃設禁航區，兩岸局勢緊張，再為軍工概念股添增話題，其中拿下 GE 發動機製造 10 年長約的漢翔 (2634-TW) 噴出第二根漲停，股價衝上 52.9 元，改寫歷史新高，其他航太、造船相關個股同樣人氣強強滾，總計多達 10 檔亮燈漲停，其中，千附精密 (6829-TW)、寶一 (8222-TW) 也創下新天價。

軍工概念股近來匯集人氣，其中，漢翔因拿下 GE 發動機製造 10 年大單，金額超過 350 億元，今天再度噴漲停，達 52.9 元，創新高。寶一前 3 月營收累計 1.61 億元，年增 65.9%，今天股價同登漲停，達 46.35 元，午盤成交量已放大至 4.6 萬張。

千附精密於法說會上指出，近 3 年接獲發射器前後束框新產品訂單，目前也與國防公司雷神洽談，同時接獲全球前五大國防產業公司訂單，產品正在開發中。千附精密今天股價衝上漲停 124.5 元，累計半個月以來漲幅已超過 5 成。

其他航太、造船相關概念股同樣人氣紅不讓，包括台船 (2208-TW)、和成 (1810-TW)、精剛 (1584-TW)、晟田 (4541-TW)、邑錡 (7402-TW)、公準 (3178-TW)、高僑 (6234-TW) 等，盤中股價均亮燈漲停。

中國商務部公告，將就台灣 2455 項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查持續最長 9 個月。此外，中國民航部門也以「從事航太活動」為由，將於台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航，時間為 16 日上午 9 時 30 分至 57 分，全程 27 分鐘，交通部提醒可能經過禁航區的飛機與船舶注意並繞道。