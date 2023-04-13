〈焦點股〉茂順訂單滿營運將逐季成長 價量齊揚漲幅逾8%

茂順 (9942-TW) 在 3 月工作天數恢復正常下，單月營收以 4.5 億創單月歷史新高，年增 23.97%，今年首季營收以 11.31 億元創歷史單季次高，在茂順 2023 年營收將呈現逐季走高的態勢下，股價今 (13) 日出現量能隨勢上漲，盤中漲幅逾 8%。

茂順 2023 年 3 月營收 4.5 億元，月增 18.86%，年增 23.97%，2023 年第一季營收以 11.31 億元創歷史單季次高，僅次於上季的 11.71 億元，季減 3.41%，年增 19.81%。市場預估 2023 年第一季毛利率也將維持在去年第四季的水準。

茂順 2022 年全年營收 41.62 億元，毛利率 34.9%，年減 0.55 個百分點，稅後純益 6.5 億元創新高，年增 20.45%，每股純益 7.82 元，擬配發每股現金 5.6 元，也創新高。

密封元件廠茂順 2022 年初陸續在中國、台灣新增產能，新產能開出後就被客戶訂光，目前訂單接到 8 月，且目前依調漲的新價格交貨，也有利擴產後的獲利能力大幅躍升。在漲價效益之下，市場估茂順今年的單月營收規模將維持於單月 4 億元以上水準。

茂順密封元件應用廣泛，依應用比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單能見度也高，目前接單已到 8 月。