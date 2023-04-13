〈焦點股〉高端腸病毒疫苗獲台灣上市許可 亮燈漲停

高端疫苗 (6547-TW) 開發的腸病毒 71 型 (EV71) 疫苗取得台灣衛福部查驗登記核准，有機會第三季上市，激勵今 (13) 日股價跳空開高，攻上漲停價 63 元，突破短均，委買張數逾 4000 張。

高端腸病毒 71 型疫苗為國內第一個非採加速核准機制核准的腸病毒疫苗藥證，除了盡速在國內市場上市外，後續也將赴東南亞提出藥證申請，如越南、泰國、馬來西亞等，以及特定市場布局之目標國家。

目前僅有中國 3 家疫苗廠已上市，以及台灣 2 家疫苗廠準備推出產品上市。目前台灣的腸病毒疫苗藥證審查，一種方式係以中和抗體效價指標申請我國食藥署之加速核准藥證；另一審查方式則為高端疫苗所採取的，以完整的第三期臨床疫苗有效性數據，在國內申請藥證審查。

高端近期好消息不斷，與韓國 GC Pharma 合作的四價流感疫苗，3 月初通過衛福部食藥署藥品查驗登記，後續也將配合政府流感疫苗開打時程，啟動上市與出貨。

高端表示，台灣四價流感疫苗以公費市場為主，每年公費流感疫苗採購數量約為 600 萬劑左右，總預算約 15 億元，目前包含本土或進口共有 3 家供應商，來提供公費流感疫苗市場所需，另外還有約 50-100 萬劑的自費疫苗市場。