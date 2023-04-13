ChatGPT要在義大利重新上架 需先完成這些補救措施 

義大利主管機關兩周前以涉及隱私為由，暫時禁用 OpenAI 公司旗下的人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT，如今該機關準備 ChatGPT 重新上架，條件是要滿足當局開出的幾項措施。

專家表示，義大利式第一個以全國為範圍近指主流 AI 平台的民主國家。義國隱私主管機關之前暫時禁用的理由是，懷疑 ChatGPT 違反歐盟「通用資料保護規定」(GDPR)，要求美國 OpenAI 公司不再讓旗下 ChatGPT 處理當地用戶的數據。GDPR 適用於個資處理所在地。

像 GPT 這種大型語言模型 (LLM)，都要從公共網路蒐集大量素材，以訓練他們的生成式 AI 模型能以類似人類的方式，回應自然語言提示。在義大利當局下令後，OpenAI 迅速停止 ChatGPT 處理當地資料，執行長 Sam Altman 也證實，已經暫停在義大利的服務，認為已經遵守所有隱私法規。

義大利監管機關表示，不希望阻礙 AI 發展，但須向 OpenAI 強調遵守歐盟 27 國隱私規定的重要性。

根據 TechCrunch 報導，義國監管機關提出的新版法規遵循要求如下：

OpenAI 將須保持透明運作，把資料處理的詳細說明公諸於世

立即採取年齡分級制度，避免青少年使用 AI(過濾掉 13 歲以下、以及 13 到 18 歲未取得父母同意的青少年)，且須加強年齡認證措施

釐清其宣稱用來訓練 AI 以處理資料技術的法規基礎

讓用戶和非用戶有行駛個人隱私數據的權利，包括要求修正 ChatGPT 產製的錯誤資訊，或把錯誤資料刪除

用戶有權反對 OpenAI 把隱私資料用在 AI 訓練上

推廣在地素養教育，向義大利民眾說明正在運用他們的資料訓練 AI

該機關給 OpenAI 的期限是 4 月 30 日，要在此之前完成上述大部分措施，但是各地區素養教育落實時間較晚，為 5 月 15 日，而年齡分級制的提出期限也比較寬鬆，為 5 月 31 日以前提交計畫書，年齡認證措施則須在 9 月 30 日前建置完成。

義大利當局宣布的所有措施，都是以初步疑慮制定的應急措施，但正式調查仍在繼續，可能導致該機關決定採取額外或不同的措施。

義大利暫時禁用 ChatGPT 後，引起其他西方國家關注。愛爾蘭數據保護委員會之前表示，已和義大利監管機關接洽，了解採取行動的依據。法國隱私監管機關則說，已經針對收到的兩起投訴對 ChatGPT 展開調查，加拿大隱私保護官員也在收到申訴後啟動調查。