鉅亨美股雷達：市場等待CPI數據 郭明錤估蘋果27吋顯示器明年量產

美股重要看點：

市場關注 3 月 CPI 數據。美聯準會 (Fed) 也將發布會議紀要。美國 10 年期公債殖利率來到 3.436%。美股期貨週三 (12 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.18%，標普 500 期貨漲 0.10%，那斯達克 100 期貨跌 0.08%。

美國週三 (12 日) 即將公布 3 月份消費者物價指數 (CPI)，這將是聯準會 (Fed) 下次開會的最後一批關鍵的通膨數據，華爾街預估這可能牽動美國央行未來升息路徑，引發股市、債市和匯市的波動。

目前市場預計，美國 3 月 CPI 數據預測月增 0.2%，年增 5.1%，美國 3 月核心 CPI 預測月增 0.4%，年增 5.6%。如果核心 CPI 符合預期，這將是自去年 9 月份以來，核心 CPI 增速首次超過上月，也是自 2021 年初以來，核心 CPI 增速首次超過整體 CPI。

Mott Capital Management 創始人 Michael Kramer 表示：「如果總體 CPI 符合預期或低於預期，那都無關緊要。聯準會可能會在 5 月份升息 1 碼。上週非農就業報告，令聯準會 5 月升息 1 碼的機率從 50% 左右增加到 70%。」

花旗經濟學家 Andrew Hollenhorst 和 Veronica Clark 表示，由於 CPI 報告預計將進一步證實通膨尚未持續放緩，並可能促使聯準會再度升息，市場參與者可能需要更長時間才能消化 2023 年下半年大幅降息的影響。

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周二 (11 日) 表示，Fed 決策者在降低通膨方面仍有更多工作要做，儘管銀行業動盪帶來不確定性，但不會改變方針。

威廉斯表示，今年將再升息一次，然後暫停升息，這是一個「合理的起點」──儘管調整利率的路徑取決於即將公布的經濟數據。不過他表示，如果通膨下降，Fed 將需要降低利率。

不過，新加入 Fed 且今年有投票權的芝加哥聯準銀總裁古爾斯比 (Austan Golsbee) 呼籲，在評估信貸緊縮狀況對經濟的影響時應該「謹慎、有耐性」，成為第一個暗示可能需要暫停升息的 Fed 官員。

富國銀行 (Wells Fargo) 股票策略主管 Chris Harvey 表示，今年美股反彈恐怕只是曇花一現，經濟形勢惡化，可能會在未來幾個月導致市場落入跌勢，標普 500 指數將出現 10% 修正。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月 CPI 年率 (%)，預估 5.2，前值 6

美國 3 月 CPI 月率 (%)，預估 0.2，前值 0.4

美國 3 月核心 CPI 年率 (%)，預估 5.6，前值 5.5

美國 3 月核心 CPI 月率 (%)，預估 0.4，前值 0.5

重要個股動態：

天風國際證券分析師郭明錤周二（11 日）在推特發文闢謠關於蘋果新款 27 吋 mini-LED 背光顯示器停產的傳言。他表示，新款 27 吋顯示器有高端顯示器該具備的所有規格，改用玻璃背板的優點包括：面板更薄、邊框更窄、產品壽命更長等。

郭明錤預計新款 27 吋 mini-LED 背光顯示器將在 2024 年或 2025 年早期量產。基本上，一個高階顯示器該具備的規格此顯示器都有。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

谷歌 (GOOGL-US) 宣布，Chromecast 串流設備上的 Google TV 軟體自周二 (11 日) 起增加超過 800 個免費頻道。

為了將自家串流媒體操作介面與競爭對手 (如 Roku、蘋果和亞馬遜) 區分開來，谷歌整合多家現有的免費電視服務，例如 Fox 的 Tubi、派拉蒙全球 (PARA-US) 的 Pluto TV 和 Haystack News 等，可望誘使不想付費收看串流媒體的客群使用谷歌平台。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

莫德納 (MRNA-US) 周二 (11 日) 股價挫逾 3%，係因該公司宣表示，接種疫苗的人中沒有足夠感染病例，獨立數據委員會認為，公司過早宣布一項流感疫苗試驗取得早期成功。

另外，《路透》報導，美國聯邦巡迴上訴法院周二裁定，維持美國專利商標局法庭的裁決，即 Arbutus 脂質納米顆粒 (LNP) 傳送技術的專利無效。