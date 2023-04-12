中華電日本子公司取得特定建設許可 將承接當地大規模工程

中華電 (2412-TW) 國際佈局再下一城，今 (12) 日宣布日本子公司中華電信日本株式會社取得特定建設業許可，未來將可承接更大規模的工程項目，提供當地整合資通訊服務。

中華電信日本株式會社致力於提供欲進入日本市場的企業各項資通訊服務，為深耕日本市場、擴大服務能量，依照日本建設業法規定申請電氣通信工事之特定建設業許可，並已取得核准。

建設業許可為日本建築行業領域中，至關重要的政府審查制度，建設業者經日本政府嚴謹審查並獲得許可後，能承接更大規模的工程項目，並在企業經營上獲得有利影響。

中華電補充，台商進入日本市場發展，廠辦環境與資通訊解決方案為首要需求，而日本繁複的法規及業界慣例作法，容易墊高企業進入門檻及衍生不必要成本，而中華電信日本株式會社取得許可後，即解除工程承包金額上限，可合法承接大型規模專案工程項目，提供台商及當地企業更完整、專業的整合資通訊服務。

中華電信日本株式會社總經理張維蓮提到，公司在日本發展多年，積累專業的資通訊解決方案設計與管理經驗，可有效整合日本當地供應鏈資源，此次取得電氣通信工事特定建設業許可，有信心能為進軍日本市場的企業提供更優質的服務，成為台商在日本最堅強的後盾。

中華電信國際分公司總經理吳學蘭表示，針對與企業攜手共同邁向國際的承諾，中華電信持續不斷佈局各個有國際發展與合作機會的新國家及新市場，加速邁進全球市場，以廣結盟方式，攜手海內外策略合作夥伴創建跨國生態平台，將台灣資通訊產業豐沛量能注入國際市場。

中華電信日本株式會社成立於 2008 年 9 月，為中華電信全資子公司，在國際數據通訊以及資通訊整體解決方案領域耕耘多年，致力於向台商企業提供創新和高品質的解決方案。