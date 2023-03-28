迎來VoLTE時代 中華電率先推iPhone免設定

因應即將迎來 VoLTE(Voice Over LTE)時代，中華電 (2412-TW) 今 (28) 日宣布，率先提供 iPhone 預設開啟 VoLTE 功能，只要 iPhone 更新至 iOS 16.4 版本，就能最快一秒撥通、通話同時可高速上網及擁有清晰立體的高音質。

根據國家通訊傳播委員會 (NCC) 規劃，2024 年底要全面關閉 3G 網路，語音系統轉至 4G VoLTE，電信三雄也將提前於 2024 年第二季全面汰換 3G 網路，屆時台灣將全面進入 VoLTE 時代。

中華電表示，VoLTE 除了音質較高外，此服務搭配開啟手機內「Wi-Fi 通話」功能，即刻滿足室內外語音撥打、接聽和收發簡訊。

另外，中華電 VoLTE 漫遊服務積極與全球業者合作，領先同業已開通 33 國 77 網，客戶於國外使用 VoLTE 通話，不論撥打或接聽，VoLTE 費率也較一般語音漫遊費率更便宜，每分鐘只要新台幣 6 元起。

中華電強調，國人最喜愛的旅遊國家日本、韓國、美加及中港澳，均已開通 VoLTE 漫遊服務，客戶出國若有語音需求只需以原門號申請國際漫遊上網方案，通話費率省很大。

中華電舉例，用戶至日本與韓國，透過 VoLTE 漫遊撥打電話回台灣，費用相較一般語音漫遊可節省約 67% 至 75%；至美國漫遊在當地接聽電話，最高亦可節省 61%。

中華電信率先同業提供 iPhone 預設開啟 VoLTE 功能，亦為台灣首波唯一提供 Apple Watch 國際漫遊服務的電信業者。