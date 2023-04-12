〈電信三雄財報〉台灣大首季EBITDA登同期新高 每股純益0.96元

台灣大 (3045-TW) 今 (12) 日公告自結數，隨著 5G 滲透率持續提升、遊戲代理與漫遊收入挹注，以及固網服務與電子商務助攻，第一季 EBITDA 登同期新高，每股純益 0.96 元。

台灣大 3 月營收 144.6 億元，月增 5.2%、年增 8.1%；EBITDA 29.6 億元，月增 2.4%、年增 3.4%；稅後純益 9.4 億元，月增 1.1%、年減 1.7%，每股純益 0.33 元。

第一季營運方面，營收為 430.2 億元，季減 15%、年增 8%；EBITDA 86.8 億元，創歷史同期新高，季減 0.1%、年增 2.7%；稅後純益 27.1 億元，季增 9.7%、年減 0.3%，每股純益 0.96 元。

台灣大表示，受惠 5G 滲透率持續提升以及遊戲代理與漫遊相關收入挹注，3 月行動服務營收創三年半新高，帶動第一季行動服務營收年增 5.4%，且較前一季倍增，並創 5G 開台以來單季最大增幅。

此外，智慧型月租用戶 ARPU 連續 22 個月年成長，達 3.5%，加上固網服務以及電子商務營收助攻，第一季合併營收年成長 8%。此外，mo 幣多、好速成双、Disney+、OP 響樂生活四大獨門專案持續提升用戶黏著度，輔以推動長約期手機方案，第一季月租用戶退租率創歷史新低，僅 0.71%。

財務長兼發言人張家麒表示，第一季 5G、電子商務、家用寬頻三大成長引擎表現仍舊亮眼，同步帶動合併營業利益年成長 5%，業外雖然受到匯率變動以及利率升高影響，稅後純益仍較去年同期持平。

ESG 方面，台灣大持續落實供應商永續管理，連續 4 年於碳揭露組織 CDP 每年公布的供應商議合評等 (Supplier Engagement Rating) 中，獲評為全球領導企業，今年更獲最高等級評比 A、位居全球前 8%，建立供應鏈韌性，減緩環境衝擊。

此外，台灣大致力 5G AIoT 應用推展，橫跨個人健康、家庭娛樂到智慧城市，並攜手 5G 生態圈夥伴於 2023 智慧城市展中展演智慧家庭、運動、環安、安控、環保、共享、零售等 7 大領域 5G 垂直應用，同時呼應全球淨零趨勢，科技導入共享、循環經濟概念，提供全方位 5G 解決方案，協助企業數位轉型，實現城市創新與永續發展。