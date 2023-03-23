台馬海纜斷逾一個月 中華電董座：國際海纜船有望提前抵台

中華電 (2412-TW) 今 (23) 日舉行數位創新應用系列賽記者會，會後針對台馬海底電纜搶修進度，董事長謝繼茂透露，國際海纜船預計 4 月 20 日抵台搶修，不過目前有望提前抵達。

中華電信兩條台馬海纜，今年 2 月 2 日晚間及 2 月 8 日中午發生斷纜，影響馬祖地區民眾通信服務。謝繼茂表示，目前還在等國際船期進行維修，事實上 2 月 2 日發生斷纜事件後，就已經申請搶修，不過最快要等到 4 月 20 日。

謝繼茂透露，有透過個人關係把搶修時間提前，目前看來有些成效，最終修補時間會再對外公布。

中華電除了聯繫國際海纜船來台修補外，也完成擴增台馬微波系統總容量，擴增後台馬微波系統總容量，由原本的 2.2Gbps 提升至 3.8Gbps，對馬祖民眾上網服務有助益。

根據 NCC 資料指出，中華電擴增微波備援系統，除了可由原本的 2.2Gbps，擴增 1.6Gbps 後累計至總頻寬 3.8Gbps，後續數位發展部也將協助，將於 6 月底進一步擴增至 4.382Gbps、今年底至 8.148Gbps。

另外，高壓與特高壓用電大戶電費 4 月起調漲 17%，謝繼茂指出，雖然電費調漲確實會增加費用，但仍算是可控範圍，另一方面也積極執行節能措施，包括優化網路，省下好幾億度電，後續將關閉 3G 網路，屆時省下 1 億度電。