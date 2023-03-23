〈中華電新創佈局〉祭出總獎金180萬元 提供團隊創業培育資源

中華電 (2412-TW) 今 (23) 日舉辦「中華電信數位創新應用系列賽」，今年涵蓋兩項賽事，包括 5G 創新應用大賽暨 5G 加速器徵選活動，以及 FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽，除了提供新創團隊創業培育資源外，總獎金高達 183 萬元。

董事長謝繼茂表示，中華電致力於推廣數位創新應用，首度把「5G 創新應用大賽」整合「5G 加速器徵選活動」，從鼓勵創意創新，到商機媒合、創業培育等，加速商機落地，同時開發出更具商業價值的數位應用，並在此基礎上不斷推動台灣產業升級。

今年 5G 創新應用大賽暨 5G 加速器徵選活動中，領域包含智慧巡檢、智慧製造、智慧交通、智慧醫療、智慧娛樂、元宇宙虛實整合六大主題，總獎金達 150 萬元。

中華電指出，5G 加速器將持續運用本身資通訊強項，結合國內外策略合作夥伴，串接上下游產業鏈技術專家、研發資源與商業諮詢，另外提供團隊雲端資源、行動門號資源、5G 實證場域、商機媒合、參與展會、資金媒合等資源。

FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽方面，《FunPark 童書夢工廠》全台最大多樣化閱讀型態的兒童多螢數位內容平台，則祭出總獎金 33 萬元，期望藉由賽事激發出孩童的想像力，大膽嶄露自己的創意，進而利用數位工具創造出屬於自己的故事繪本。