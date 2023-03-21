市場需求疲軟 傳比亞迪減少中國兩廠工人每周工時

路透周二（21 日）援引知情人士報導，比亞迪 (1211-HK) 已減少兩家中國汽車裝配廠的輪班時間，這一跡象表明，全球最大汽車市場的需求疲軟正在影響其最暢銷的電動汽車品牌，同時也可能讓該公司今年 1 月已下滑的產量進一步降低。

據悉，比亞迪將西安和深圳工廠的工人輪班次數從每日三班減少至每日兩班，西安工廠部分工人的工作節奏由原來的做五 (天) 休二 (天)，變為做四 (天) 休三 (天)。

比亞迪西安工廠是最大的整車生產中心生產暢銷的秦、宋車型；深圳工廠則主要生產漢、唐車型。知情人士表示，深圳工廠工人生產班次減少，是因為汽訂單大幅減少。比亞迪對此消息拒絕置評。

路透報導指出，比亞迪並未給出減少兩座工廠工人上班時間的原因，不過知情人士透露，自今年初以來，面對中國車業需求走弱，比亞迪正在削減產量。

目前仍無法確定班次減少將持續多長時間，也無法確定比亞迪在中國其他的三家汽車撞配廠是否會受到生產計畫變化的影響，以及輪班減少會如何影響產量。

比亞迪在中國的銷量一直快速成長，也超越美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US)，但自今年中國車業銷售全面放緩、結束針對電動車與插電式電動車的國家補貼計畫以來，比亞迪的產量也一直在放緩。

分析師認為，激進的折扣創造一些需求，因為其他汽車製造商也跟隨特斯拉加入搶奪市占的價格戰中，但車商的庫存也一直在上升。

與此同時，中國地方政府不斷推出購車買家的補貼措施以推動需求，其中一些計畫已開始延伸至汽車製造商已鼓勵製造。

中國西安市政府宣布，為鼓勵本地電動車生產，每輛汽車生產超過 2022 年的汽車，將給予每輛汽車人民幣 2,000 的獎勵，最高可達人民幣 1,000 萬元（約 145 萬美元）。另外中國政府還宣布購買電動車的補貼。

根據中國汽車工業協會（China Association of Automobile Manufacturers）數據，比亞迪今年 1、2 月的平均日產量為 5,749 輛，較去年 10、11 月的平均日產量減少 22%。