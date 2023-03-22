2023年中國最具影響力商界領袖 比亞迪王傳福居首

中國《財富》雜誌發布「2023 年中國最具影響力的 50 位商界領袖」，去年的冠軍華為任正非退居第二，由比亞迪王傳福登上寶座，字節跳動張一鳴位列第三，新東方俞敏洪則闖進第五名。

1. 比亞迪創辦人兼董事長王傳福 / 57 歲

王傳福堅持「技術為王，創新為本」的企業發展理念，在 2022 年 4 月宣布停產燃油車，專注衝刺電動車領域，是成為全球首家停售燃油車的傳統整車企業。比亞迪加速整合產業鏈上下游、積極搶攻海外市場，就在 2022 年度擠下特斯拉，奪下全球電動車銷量冠軍，且淨利潤人民幣 160 億元至 170 億元，年增 4 倍。

2. 字節跳動創辦人張一鳴 / 40 歲

張一鳴突破阿里巴巴、騰訊等互聯網巨頭的行業壟斷，短短六年就讓旗下影音平台「抖音」風靡全球，被認為是中國科技公司中海外擴張最成功的案例。張一鳴幫字節跳動的英文名取為「Byte Dance」，他認為，Byte 很科技，Dance 很藝術，致敬蘋果創辦人賈伯斯的觀點「將產品置於科技和人文藝術的交界處」。

3. 華為創辦人任正非 / 78 歲

2018 美中貿易戰開打後，華為成為美國鎖定制裁的主要目標，任正非始終保持清醒的頭腦，帶領華為在艱鉅挑戰中繼續前行。任正非日前表示，「這段時間已經自主更換超過 1.3 萬個受美國制裁的零件」，也認為，2022 年是華為從應對美國不斷制裁的戰時狀態，逐步轉危為安的一年，2023 年華為也會「衝破一切艱難險阻，有質量地活下來。」

4. 騰訊董事會主席兼執行長馬化騰 / 51 歲

受新冠疫情衝擊，騰訊從 2021 年三季度開始連續淨利潤負增長達一年之久。馬化騰及時改變戰略，2022 年大部分時間都在強調降本增效，並狠抓內部的反腐敗問題。隨著中國經濟從新冠疫情中緩慢復甦，騰訊股價也從 5 年半的低點大幅上漲，市值重回 4 兆港元大關。

5. 新東方教育科技集團總裁俞敏洪 / 60 歲

2021 年 7 月中國「雙減」政策，新東方面臨毀滅性打擊，但俞敏洪並未被打倒，而是迅速帶領公司轉型創立「東方甄選」，開發直播電商業務，公司轉虧為盈，半年淨利就增加人民幣 5.85 億元，市值超過母公司。

6. 新希望集團董事長劉永好 / 71 歲

儘管生豬養殖業務面臨巨大挑戰，且大幅虧損，但旗下飼料產業、食品產業、新消費產業等「專精特新」企業卻迅速發展，讓新希望集團 2022 年再度登上《財富》世界 500 強榜單。作為中國農畜巨頭，劉永好也關注到 AI 聊天機器人 ChatGPT 的發展，並召集相關人員進行研究和討論。

7. 京東創辦人劉強東 / 49 歲

2022 年底劉強東突然出手整肅京東，訓斥高管們已經偏離了公司經營戰略的核心「成本、效率、體驗」，決定降低部分高管現金薪酬，同時提高基層員工福利。據 2022 財年第三季度財報，京東扭轉了 2021 年同期 28 億元的虧損，實現接近 60 億元的淨利潤。

8. 阿里巴巴創辦人馬雲 / 58 歲

經歷了嚴格的反壟斷監管和深入整改，馬雲已經沉寂了相當長的時間，近期在日本、泰國和香港，他都被鏡頭「捕捉」到過，並且大方地表示自己在考察農業項目，外界很關注他是否將開闢一條新的商業賽道。

9. 格力電器董事長董明珠 / 69 歲

董明珠被譽為中國的「營銷女王」，趕上帶貨直播的潮流，當網紅賣產品，不斷製造話題，卻也一度激化她與經銷商的矛盾，不過董明珠沒有放慢提升電商銷售佔比的速度，她宣布 2023 年格力將加快推進數字化轉型、持續提高智能化，在智能製造上做好行業引領。

10. 福耀集團董事會主席曹德旺 / 77 歲

在總體環境逆風的 2022 年，「玻璃大王」曹德旺帶領福耀延續了 2021 年成長的態勢，甚至繳出獲利年增逾 50% 的好成績。近來最為人稱道的是，沒上過大學的曹德旺，正砸人民幣 100 億元建設「福耀科技大學」，把這視為人生「即將開演的第三幕」。