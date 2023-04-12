美股重點新聞摘要2023年04月12日

今日操盤前瞻

美國 3 月 CPI

加拿大央行利率決議

王文濤會晤季辛格 英特爾可能推出口中國專用晶片

中國商務部長王文濤週二 (11 日) 與英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 會面，雙方針對多項議題進行交流。同日，英特爾證實，將在今年晚些時候推出適合「不同市場」需求的資料中心 Max GPU 1450，凸顯美中晶片戰下，美企依舊不願放棄中國市場的現況。閱讀全文...

FT：Arm 單獨赴美上市 孫正義本週將簽協議

《金融時報》週二 (11 日) 引述消息人士報導，軟銀集團執行長孫正義本週將與那斯達克證券交易所正式達成協議，讓旗下的英國晶片設計業者安謀 (Arm) 赴美上市。閱讀全文...

蘋果新 27 吋顯示器未喊停 郭明錤：最慢 2025 年量產、mini-LED 背板改用玻璃

天風國際證券分析師郭明錤周二（11 日）在推特發文闢謠關於蘋果新款 27 吋 mini-LED 背光顯示器停產的傳言。他表示，新款 27 吋顯示器有高端顯示器該具備的所有規格，改用玻璃背板的優點包括：面板更薄、邊框更窄、產品壽命更長等。閱讀全文...

IMF 示警金融動盪衝擊 下修今、明年全球經濟成長預測

國際貨幣基金（IMF）周二（11 日）略微下調今、明兩年的全球經濟成長展望，原因是升息讓經濟活動降溫，但該組織警告，金融體系動盪的嚴重爆發可能會將產出削減至接近衰退的水準。閱讀全文...