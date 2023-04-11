雲品委託管理業務占獲利比重逾2成 估明年上看3成

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長盛治仁指出，第一季住房較疫情前已回升至 8 成多水準，第二季可與疫情前打平，並預計第三季起將較疫情前成長；對於投資人關注的委託管理事業君品 collection，雲品財務長曾景宏指出，第一季君品 collection 占獲利比重約 2-3 成，隨著新據點陸續開出，預計明年可達 3 成以上。

盛治仁表示，君品 collection 是直接賺管理財，很多案子洽談中，預計明年要開出的台南安平據點、甚至最初的設計開始參與，而近期進駐茹曦酒店，則是飯店業創紀錄受委託管理同業的餐飲業務。

盛治仁進一步提到，在大台中市場，君品 collection 經營的蘭克斯特宴會平均桌價達 2.5 萬元，已創下大台中最高價位，即將於 5 月 20 日開出的台中圓觀，預計再寫新高價位。

盛治仁說明，接下的委託管理案主要偏地區性，希望透過鄰近的據點發揮人力互相支援效益，進而降低經營成本。

後續，君品 collection 受委託進行的新北烏來紅河谷園區，將同時經營宴會和住宿 (Villa)，預計下半年開幕。

曾景宏補充，隨著餐飲市況火熱，預計今年館外餐飲業績將成長 40-50%。

另外，雲品也將揮軍海外，雲品酒店杭州據點預計 2025 年上半年開幕，合約於酒店營運後起算 25 年，此將導入母公司雲朗觀光集團在義大利深耕 10 年的經驗，完整呈現義大利風情，與當地的飯店業完全作出差異化。

另外，就飯店本業來看，盛治仁認為，距離旅宿業全面復甦還需要一點時間，明年整體觀光市場恢復會比較到位，以目前市況估計約回到一年入境客達 500-600 萬人，而過去最高峰是 1100 萬人次，旗下君品酒店將持續受惠入境商務客復甦趨勢。

對於日月潭雲品酒店平均房價自過去的 8000 多元提升至去年已達 14500 元，盛治仁說明，這是有意壓縮住房率進而提升住房體驗的結果，團客已降至不到 3 成比重，儘管館內正進行大改裝，影響部分營業天數和短期獲利，但軟硬體提升後有利長期營運動能。