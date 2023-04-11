普發6000元使用調查 近7成民眾購買生活必需品

數字科技 (5287-TW) 今 (11) 日指出，旗下服務業專屬求職平台「518 熊班」攜手全台最大打工賺錢 APP「小雞上工」針對會員進行普發 6000 元使用調查，結果顯示，近 70% 會員預計將此筆意外之財用於「維持生活的日常生活必需品」，平均花費金額 2584 元。

據數位部統計，全民共享普發現金首波線上登記，加上直接入帳的送出交易筆數共 1060 多萬筆，而未選擇線上登記的民眾也開始可在 ATM 領取現金。

數字科技進一步調查，近 70% 求職會員預計將普發 6000 元的現金用於「維持生活的日常生活必需品」，平均花費金額 2584 元，熱門消費地點在「傳統市場 / 生鮮超市 (44.3%)」、「餐廳 / 飲料店 / 夜市小吃攤 (41.2%)」、「大型賣場 / 量販店 (36.4%)」，另有少數民眾選擇「儲蓄 / 投資」作為運用方式。

此外，數字科技指出，內需復甦力道強勁帶動就業市場，超過 40% 餐飲、零售、旅宿業年第一季業績年增超過 10%，因此，不少服務業雇主樂觀看後續景氣發展，70% 企業 / 雇主表示未來 3 個月有徵才計畫，以「門市 / 外場 / 櫃台服務人員 (65.0%)」需求最多，徵才條件首要歡迎「有經驗轉職 (84.6%)」。

對此，「小雞上工」站上短期活動工讀職缺數自 3 月中起不斷增加，每日新增職缺約 600 筆左右，以餐飲、零售業最多，占整體職缺 70%，預估打工商機多達 2500 萬個。