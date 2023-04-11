美股重點新聞摘要2023年04月11日

今日操盤前瞻

中國 3 月 CPI、PPI

歐元區 2 月零售銷售

避險基金大亨：經濟衰退風險巨大 資產投報率將長期低落

曾預言次貸風暴和通膨飆升的避險基金大亨辛格 (Paul Singer) 表示，美國經濟面臨「異常危險和混亂的時期」，衰退風險依然巨大，低資產投資報酬率將持續一段時間。閱讀全文...

交易員押注 Fed 下月升息 1 碼機率超過 80%

在上周五 (7 日) 公布強勁的美國非農報告後，對聯準會 (Fed) 下月升息的預期進一步升溫，如今交易員認為聯準會下月升息 1 碼的機率已超過 80%。閱讀全文...

FHLB 發債規模大跳水 美國銀行業危機緩解重要訊號

彭博周一（10 日）援引知情人士消息報導，聯邦住房貸款銀行（Federal Home Loan Banks, FHLB）在 3 月最後一周僅發行 370 億美元的債券，較兩周前的 3,040 億美元規模大幅下降，顯示出近來美國銀行業危機出現緩和的跡象。閱讀全文...

紐約 Fed 調查：短期通膨預期攀升 獲得貸款困難程度史上最大

紐約聯邦準備銀行周一（10 日）公布的 3 月調查結果顯示，受訪者對一年後通膨的預期增加 0.5 個百點，達到 4.75% 的年增幅度，這是自去年 10 月以來，短期通膨預期的首次攀升；有 58.2% 的受訪者認為，現在獲得貸款的難度比前一年更大，該數據是自 2013 年 6 月開始發布以來的新高。閱讀全文...