繼Take-Two後 藝電也將裁員6% 為何電玩產業抗衰退能力下降？

藝電 (EA-US) 計劃裁員數百人，顯示在經濟低迷時期，向來具有彈性的電玩遊戲產業，這回卻恐受到更大的衝擊。

藝電將裁員約 6%，並減少辦公空間。該公司並未具體說明裁員人數，但去年該公司擁有近 1.3 萬名雇員，因此意味此回裁員約 780 人。

藝電是頭一家宣布大規模裁員的大型電玩遊戲發行商，但恐怕不會是最後一家。Take-Two 互動軟體公司 (TTWO-US) 本月稍早已證實將針對性裁員，但尚未公布人數。

藝電周四 (30 日) 小跌 0.08%，收每股 119.10 美元，該股今年迄今約跌 2.5%。

當經濟的其他領域萎縮時，大眾對電玩遊戲的支出往往保持穩定，因為打電動的開銷遠低於看電影和吃大餐，且新冠肺炎疫情時期大眾居家防疫，更令電玩產業蓬勃發展。

然而，高潮之後是低谷。 根據市場研究公司 NPD Group 的數據，2022 年美國電玩遊戲支出下降 5%，如今該產業仍感到痛苦。

Wedbush 本月針對電玩產業的分析報告指出，大多數已公布財報的電玩遊戲公司，都對當前的遊戲環境情況感到悲觀，且預期 2023 年僅適度成長或零成長。

分析師認為，電玩遊戲產業在低迷時期的堅韌性因手遊而改變。根據市場研究公司 Newzoo ，2022 年電玩產業營收總額有一半來自手遊產生的營收。然而，與大型電玩遊戲主機相比，手遊更容易受到休閒消費支出回落的影響。

藝電並非唯一發出謹慎訊號的公司。《俠盜獵車手》開發商 Take-Two 今年已二度下調前景預測。

Benchmark Research 分析師認為，藝電重組的消息符合其預期，也與同業立場類似，因為電玩遊戲產業主要應對宏觀經濟壓力，而該壓力衝擊手遊、實時服務和高級遊戲體驗。

Benchmark 對弈電股票仍維持「加碼」評級，目標價 133 美元，並指出該公司當前的財測可能就已包含裁員成本和預計節省的資金。

該產業可能會看到更多裁員消息，尤其倘若微軟 (MSFT-US) 推進其 687 億美元收購動視暴雪的交易，該交易本周又有進一步發展。因為大型合併交易後，通常會有一些崗位流失，微軟近期裁員浪潮已令一些內部電玩遊戲開發人員離開公司。

電玩遊戲產業今年可能返回成長，但投資者恐須留意，該產業的新形態也會使其更加脆弱。