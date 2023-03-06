閎康2月營收年增4成 熊本實驗室6月營運

檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (6) 日公布 2 月營收 3.7 億元，月增 2.25%，年增 40.97%，前 2 月營收為 7.31 億元，年增 29.68%；受惠先進製程及第三代半導體檢測需求強勁，加上擴產效應顯現，閎康 2 月續創同期新高，為因應客戶需求，日本第二間實驗室熊本據點也將於 6 月營運。

閎康指出，隨著先進製程持續推進，檢測技術不斷演進，相關設備和方案需要更高的精度與效率，公司也積極與產業龍頭配合研發，開發新型檢測技術及提前佈建產能，尤其近期大客戶傳出有意擴大投資日本，閎康可望因此受惠。

閎康日本實驗室去年前三季業績年增 48%，今年除了既有的名古屋實驗室外，熊本實驗室也將在 6 月開幕，尤其日企在功率半導體領域具有競爭力，隨著各大車廠投入電動車，車用半導體相關檢測訂單快速增加，閎康也提前卡位。

據研調 Gartner 預測，由於電動車半導體含量約燃油車的 2 倍以上，隨著電動車滲透率快速提升，車用半導體需求加速，到 2026 年每輛車半導體含量將從 2021 年的 665 美元增加到 1026 美元。

閎康看好，車用半導體發展有利材料分析 (MA) 成長動能，日本實驗室將持續投資並保持正向增長。