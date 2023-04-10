代工廠營收出爐 廣達、仁寶Q1營收雙減

電子代工大廠 3 月營收今 (10) 日陸續出爐，廣達、仁寶單月營收同步成長雙位數，其中廣達筆電出貨月增 48%、仁寶達 5 成；兩家廠商第一季營收則呈現雙減，筆電出貨量受市況影響，較前季與去年同期衰退，但紛紛看好後市營運將回溫。

廣達 (2382-TW)

廣達 3 月營收 927.59 億元，月增 11.3%、年減 15.89%，第一季營收 2661.8 億元，季減 18.4%、年減 11.8%。出貨方面，3 月筆電出貨量 460 萬台，月增 48.4%、年減 24.6%，第一季出貨 1080 萬台，季減 15.6%、年減 36.1%。

廣達表示，第一季出貨量儘管雙減，但季節性下滑幅度還算健康，今年也有機會逐季回溫，至於雲端設備業務方面，因伺服器產業受整體大環境影響，估成長幅度將較往年雙位數下滑至個位數。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 3 月營收 797.52 億元，月增 19.06%、年減 22.4%，第一季營收 2094.58 億元，季減 15.78%、年減 21.8%。出貨方面，3 月筆電出貨 330 萬台，月增 50%、年減 26.7%，第一季出貨 760 萬台，季減 1.3%、年減 35%。

仁寶第一季筆電出貨季減個位數，優於原先預期、非筆電業務適逢淡季雙位數下滑符合預期，預估第二季筆電出貨可望季增個位數並逐季回升，非筆電產品第二季則持平第一季。

仁寶認為，第一季將是今年谷底，營運可望逐季回升，全年營收仍可望站穩兆元之上，也將重點聚焦在透過產品組合改變、自動化、數位化等來提升獲利，短期目標毛利率往 5% 推進。