〈TSIA年會〉劉德音：美加強半導體設備管控 中國製造生態可能改變

台灣半導體產業協會 (TSIA) 今(30)日舉辦 2023 年會員大會，理事長暨台積電 (2330-TW) 總裁劉德音表示，美國近來加強對半導體設備、原物料出口管控，過去半導體零組件在中國製造的生態可能發生轉變，台灣電子、工具機、機械、塑化相關產業具有極高潛力，政府應掌握契機，建構半導體產業生態圈。

劉德音表示，台灣半導體產業雖然在生產製造的技術領先全球，但為了維持長期的競爭優勢，在基礎科學與前瞻研究部分，必須有更多鼓勵研發創新的經費與資源投入。台灣同時必須發展產業生態系上游的關鍵自主技術，提高先進半導體設備與高階材料能夠在台灣生產能力。

劉德音指出，美國近來加強對於半導體設備、原物料出口管控，過去半導體零組件在中國製造的生態可能發生轉變，台灣電子、工具機、機械、塑化相關產業具有極高潛力，能更高度發揮與半導體產業間的綜效，政府應掌握契機，建構半導體產業生態圈，引領產業升級。

劉德音並說，面對產業成長的契機與全球情勢的變局，台灣半導體產業協會受總統蔡英文之託，成立半導體產業總統顧問委員會，並於近期提出「致總統台灣半導體產業建言書」，針對全球局勢、產業策略、研發創新、綠色製造、人才培育、勞動力發展 6 大關鍵議題，提出政府施政可採行的具體作為。

劉德音表示，2022 年美中衝突、俄烏戰爭與兩岸議題，產生許多不確定性，然而台灣半導體產業成績依然亮麗，去年全球半導體市場總銷售值達 5735 億美元，年增 3.2%，但台灣半導體產業產值達新台幣 4.8 兆元 (1623 億美元)，年增幅達 18.5%。其中晶圓代工製造與封測產業產值為全球第一，產業總產值及設計產業產值則為全球第二。

台灣半導體在節能、環安、永續領域也表現傑出，近 7 年節能減碳總投資金額累計近新台幣 115 億元，累計節電約 47 億度電；去年 TSIA 會員公司執行超過 1400 件節能改善方案，年節電達 9.4 億度，複合年節電率也持續超過 2%，遠優於法規要求的 1%。

