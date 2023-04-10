巧新3月營收寫近1年半新高 客戶詢問訂單追量增產

全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW)3 月合併營收 6.77 億元，月增 20.39%，年增 8.53%，創 2021 年 12 月以來單月高點，第一季合併營收 17.9 億元，季增 12.85%，年增 0.06%，也創 5 個季度新高，巧新指出，已收到豪華車商客戶追量增產的訂單詢問，今年營運穩健成長無虞。

巧新說明，由於車用晶片緩解帶動新車產量增加，主要豪華汽車品牌客戶包括賓利、豐通、JLR、AMG、GM 等，對客製化輪圈提貨需求明顯升溫。

其中，由於 Bentley Bentayga、Lexus LC 高端跑車系列等在市場熱銷，使賓利、豐通 3 月提貨量較上月大幅成長。

巧新強調，雲林廠的產能稼動率逐月提升，儘管目前平價車市恐因車市供應過剩，下半年陷入價格戰，但從車廠角度來看，未來仍著重將資源分配至高單價、高毛利車款，高端豪華汽車可望展現穩健銷售成長，進而持續推動旗下多款客製化的輪圈接單和出貨。

展望 2023 年，巧新觀察，目前訂單能見度高，歐、日系品牌車廠的超跑與豪華車款等需求強勁，有收到客戶追量增產的訂單詢問，看營運穩健成長無虞。

另外，巧新致力成為國際知名再生鋁製造商，已成為「全球鋁業管理倡議 (Aluminium stewardship initiative, ASI)」的會員之一，正依據 ASI 績效標準 (Performance Standard) 各項準則制定並執行 ASI 績效保證體系，對 2024 年通過驗證保持高度信心。