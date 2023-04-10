美喆-KY營運緩步走出谷底 Q1營收5.22億元季增2.64%

SPC 地板廠美喆 - KY(8466-TW) 受惠外銷代工業務客戶急單需求，帶動 3 月營收，公司今 (10) 日公布 2023 年 3 月營收達 2.29 億元，呈現月增 85.7% 表現，年減 41.81%。

美喆 - KY 在 2023 年第一季營收為 5.22 億元，季增 2.64%，較去年同期減少 48.36%。由接單走勢來看，顯示美喆 - KY 營運由去年第四季的谷底緩步回升之中。

美喆 - KY 主管表示，受惠景氣落底後的回溫以及集團不斷積極擴大全球業務接單，挹注旗下北美、歐洲地區拉貨力道持續穩定提升，進一步推升 3 月營收重新站回 2 億元水準。另一方面，美喆 - KY 旗下具有循環經濟概念 PP 環保地磚、稻殼 SPC 石塑地磚等創新差異化產品，隨著美洲地板建材市場對於綠色環保意識提升，吸引北美地區品牌商、區域經銷商洽談合作機會，有助於提升整體北美地區在手訂單能見度優於以往表現。

美喆 - KY 主管進一步指出，在營運落底的同時，反應在營收上的表現是有逐步回溫的現象，此外，憑藉集團擁有優異研發設計能力、以及具備 FloorScore、GREENGUARD 等多項全球國際專業認證優勢，除開發多樣化 LVT、SPC 產品面料與花色選擇性，提升整體產品競爭力，更有助於透過與客戶共同開發、設計新款石塑地磚產品，進一步深化雙方的合作，為公司創造整體營運正面之挹注。

美喆 - KY 在 2022 年稅後純益稅後純益 1.43 億元，每股純益 2.18 元，擬配發每股 1.5 元現金股利。