〈台股盤前要聞〉鴻海擴大投資高雄、泰山結盟馬祖酒廠 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，鴻海持續擴大投資高雄，預計投資 250 億元設立南區總部以及國際研訓中心，也將是集團電池、電動巴士生產重鎮；泰山衝刺多元產品銷售，結盟馬祖酒廠拿下酒品台灣地區總經銷，銷售金額上看 16 億元。以下是今 (10) 日必看重要財經新聞。

鴻海擴大投資高雄定位南向基地 投資金額上看 250 億元

鴻海 (2317-TW) 持續擴大投資高雄，預計將投資 250 億元，設立南區總部以及國際研訓中心，作為南向基地，也將是集團電池、電動巴士的生產重鎮，預計 2028 年橋頭科學園區的電巴廠可望年產千輛。閱讀全文...

泰山結盟馬祖酒廠獲酒品台灣總經銷 銷售上看 16 億元

飲料及油脂大廠泰山 (1218-TW) 在去年處分全家 (5903-TW) 股票進帳 80.97 億元後，除計畫投資改善現有生產設備之外，也衝刺多元產品銷售，並結盟馬祖酒廠拿下酒品台灣地區總經銷，銷售金額上看 16 億元。閱讀全文...

鴻海建立自有平台「CityGPT」 攜高市府打造大聯盟

鴻海 (2317-TW) 今 (9) 日宣布，和高雄市政府簽署投資意向書，攜手規劃智慧城市完整解決方案，並將以鴻海智慧城市平台 CityGPT 為基礎，組織智慧城市大聯盟。閱讀全文...

是方 LY2 IDC 機房明年使用率拚達 5 成 營收顯著跳增

是方電訊 (6561-TW) 建置的 LY2 綠能智慧 IDC 機房預計明年首季啟用，總經理劉耀元表示，目標新機房明年使用率達到 5 成，且商用第一年就可達到獲利，明年營收年增幅有望顯著提升、優於過往的 6-8%，獲利成長幅度維持 10%。閱讀全文...

南部水情緊張 南科開源估 5 月每日再生水供應提升至 4.92 萬噸

中南部水情緊張，旱災中央災害應變中心已相繼對台南、高雄地區水情燈號調整為減量供水的橙燈，也讓外界擔憂廠商用水拉緊報，不過，相關單位近期積極開源節流，其中包含協調增供再生水，南科管理局長蘇振鋼就透露，隨著永康、安平再生水廠逐步增供，加上園區自建，估 5 月每日再生水供應將能達 4.92 萬噸，較原預期提高。閱讀全文...