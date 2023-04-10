盤中速報 - 承啟(2425)急拉2.02%報32.75元，成交555張

承啟(2425-TW)近5分K漲速2.02%，10日09:24報32.75元，成交555張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

承啟(2425-TW)近5日股價上漲0.31%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.39%。台灣加權指數下跌0.2%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-241 張
  • 外資買賣超：-13 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：-226 張
  • 融資增減：-131 張
  • 融券增減：-15 張

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