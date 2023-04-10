盤中速報 - 緯創(3231)股價大漲至43.45元，漲幅達7.02%

緯創(3231-TW)10日12:45股價上漲2.85元，報43.45元，漲幅7.02%，成交68,412張。
緯創(3231-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。
近5日股價下跌2.99%，台灣加權指數下跌0.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+27,290 張
- 外資買賣超：+18,788 張
- 投信買賣超：+6,755 張
- 自營商買賣超：+1,747 張
- 融資增減：+6,346 張
- 融券增減：-879 張
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