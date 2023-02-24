盤中速報 - 承啟(2425)股價大漲至37.4元，漲幅達7.47%

承啟(2425-TW)24日09:00股價上漲2.6元，報37.4元，漲幅7.47%，成交735張。
承啟(2425-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一。電腦零組件、週邊設備製造加工及買賣。
近5日股價上漲1.75%，台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-897 張
- 外資買賣超：-841 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-56 張
- 融資增減：+434 張
- 融券增減：-87 張
最新相關新聞
承啟(2425-TW)24日09:00股價上漲2.6元，報37.4元，漲幅7.47%，成交735張。
承啟(2425-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一。電腦零組件、週邊設備製造加工及買賣。
近5日股價上漲1.75%，台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.84%
$13,584
原投組報酬率
+28.07%
$12,807
投組標的成分
40%
6643
20%
3290
20%
3661
10%
4768
10%