盤中速報 - 承啟(2425)股價大漲至37.4元，漲幅達7.47%

承啟(2425-TW)24日09:00股價上漲2.6元，報37.4元，漲幅7.47%，成交735張。

承啟(2425-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一。電腦零組件、週邊設備製造加工及買賣。

近5日股價上漲1.75%，台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-897 張
  • 外資買賣超：-841 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-56 張
  • 融資增減：+434 張
  • 融券增減：-87 張

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