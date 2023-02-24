盤中速報 - 承啟(2425)急拉2.02%報38.0元，成交4,790張

承啟(2425-TW)近5分K漲速2.02%，24日09:09報38.0元，成交4,790張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
承啟(2425-TW)近5日股價上漲1.75%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.95%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-897 張
- 外資買賣超：-841 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-56 張
- 融資增減：+434 張
- 融券增減：-87 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.72%
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原投組報酬率
+24.60%
$12,460
投組標的成分
40%
6643
20%
3290
20%
3661
10%
4768
10%