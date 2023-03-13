盤中速報 - 承啟(2425)急拉2.05%報32.3元，成交2,304張

承啟(2425-TW)近5分K漲速2.05%，13日13:24報32.3元，成交2,304張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

承啟(2425-TW)近5日股價下跌6.26%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.77%。台灣加權指數下跌0.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-234 張
  • 外資買賣超：-141 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-92 張
  • 融資增減：-45 張
  • 融券增減：-39 張

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