盤中速報 - 英業達(2356)股價急跌至31.5元，跌幅達7.08%

英業達(2356-TW)07日13:30股價下跌2.4元，報31.5元，跌幅7.08%，成交24,991張。
英業達(2356-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。
近5日股價上漲6.6%，台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+17,405 張
- 外資買賣超：+17,013 張
- 投信買賣超：+1,078 張
- 自營商買賣超：-686 張
- 融資增減：+1,475 張
- 融券增減：-52 張
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