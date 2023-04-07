觀望情緒拖累周線收黑 3因素牽動台股持續震盪

台股在觀望情緒下呈現高檔震盪，第 2 季首周周線收黑，呈現上有壓、下有撐的壓縮格局，投信認為，隨著近期地緣政治風險升溫，美國下週三將公布 CPI、美股超級財報週將在本月中下旬登場，預期大盤將呈現震盪整理。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，近期地緣政治風險升溫，加上美國將於下週三公布 CPI、美股超級財報週將在本月中下旬登場，導致市場觀望情緒再起，台股也陷入震盪。

但回顧台股這波反彈表現強勢，統計至 3 月底，大盤從去 (2022) 年低點以來已經反彈 25.3%，其中電子指數大幅反彈 33%，傳產指數上漲 16.6%，就連比較弱勢的金融指數反彈幅度也有 1 成。

孫傳恕指出，儘管台灣 2 月的景氣對策信號下滑至 10 分，創 2009 年 4 月以來最低分，也是連續四個月呈現景氣低迷的藍燈，而根據過去 20 年資料統計，每當景氣燈號落入 16 以下的低迷時期，往往是台股中長期切入時點。

進一步觀察過去 6 次歷史經驗中，當景氣初出現藍燈，台股因缺乏成長動能，股價上漲趨勢不明顯，但在藍燈出現後一年，盤面幾乎已經反應完衰退的負面訊息，開始轉向展望未來谷底彈升的樂觀預期，加權指數平均可繳出 9% 表現。

安聯投信台股團隊表示，觀察近期盤勢的資金流向，可大致歸類成三大態樣，包括：風險偏好度較高的資金較青睞 OTC 市場，帶動櫃買比大盤強勁、具備業績或趨勢題材支撐、如軍工、電網、儲能、AI 等；第三、相對具防禦型題材如高殖利率。

安聯投信台股團隊表示，儘管聯準會升息等邊際效應已在逐步鈍化，但預期第 2 季包括聯準會政策、總體經濟數據變化，以及是否還有類似 3 月美歐銀行風波等餘波盪漾事件發生，將成為第 2 季干擾或牽動市場的主要因素。

另外，第 2 季起步入股東會旺季，以及接連登場的法說會，將陸續公佈下半年展望，可提供市場做為判斷下半年產業復甦的力道強弱的重要依據。