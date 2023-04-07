【量大強漲股整理】下周三項數據決定台股4月走勢，引動軋空的條件為何?台股將迎來長線利多

因為連假的關係，本周只有 2 個交易日，美股周五將休市，並公布非農就業數據，昨晚的美股開低走高，道瓊工業上漲 2.57 點，那斯達克上漲 91.09 點，費城半導體小跌 14.21 點，整體來說波動不大，台股今天也是以橫向整理為主，加權股價指數開高走低，量能萎縮到 1756.48 億元，終場收在 15836.5 點，較昨日小漲 25.73 點，技術面觀察周線收黑 K 合計下跌 31.56 點，目前仍是高檔震盪的格局。

看一下三大法人買賣超，外資買超 12.57 億元；投信賣超 0.39 億元；自營商買超 12.71 億元，連 4 買。三大法人合計買超 24.9 億元。整體買超幅度不大，法人也呈現觀望態勢。

目前市場主要等待三項指標數據公布，首先要觀察 3 月財報，下周一之前所有上市櫃公司要公布 3 月營收，3 月營收一公布就知道第一季的成績單，財報好的公司會比較有表現，再來就是晚上 8:30 的非農就業數據公布，先前小非農數據不佳，今晚的非農大概也不會太好，這有助於聯準會緩升息，最後則是下周三 8:30 將公布消費者物價指數 CPI，這三項數據將會左右 4 月份的台股行情，目前我們認為數據面將會有助於聯準會放緩升息步調，甚至是不升息，這對股市將會是長線利多!

而昨天所提到的利空像是【蔡麥會】，油價大漲跟 AI 受監管等議題利空將會逐漸淡化，股市將回歸基本面，4 月份上半月我們認為台股就會嘗試上攻萬六壓力關卡，一旦順利站穩，多頭有機會展開一波軋空走勢!!

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