〈台股風向球〉三大不確定因素 當心空方力道轉強

台股上周僅 2 個交易日，小幅震盪單周下跌 31 點，隨著共軍連 3 日進行環台軍演，兩岸緊張局勢再度升溫，而各上市櫃業者陸續公布 3 月營收、第一季財報，市場將重新檢視個股的題材是否反映在基本面，同時，美股財報周也將開跑，法人提醒，第二季景氣前景普遍不明，當心空方力道隨時有轉強可能。

法人說明，台股短線處高檔後，熱度有下降跡象，儘管近期大盤在 15700 點至 15950 點間形成楔型，醞釀突破，但成交量並未跟上，尤其目前產業景氣普遍不明，反而追價風險逐漸升溫。

外資過去 2 個交易日賣超台股 50.6 億元，結束連 2 周買超，其中，以賣超金額較高者來看，聯發科遭賣逾 50 億元，元太 25 億元，鴻海 15 億元，M31 逾 8 億元，台達電和鈊象均遭賣超過 7 億元。

而外資買超除了主要有台積電 24.5 億元，多是 ETF，買超永豐 10 年 A 公司債 14.7 億元、復華 20 年美債 10 億元，期街口布蘭特正 2 超過 8 億元，寶齡富錦和智邦均逾 7.5 億元。

共軍連 3 日進行環台戰備警巡和軍演，兩岸政治局勢緊張，恐影響到股市的多頭氣勢，但中小型股仍有望各擁題材穩住各自陣腳，預料本周行情仍將處區間整理，並等待 4 月 13 日國安基金例會、4 月中旬美股財報周到來後，釋出的新訊息。

永豐金投顧進一步說明，近期大盤在 15700 點至 15950 點間形成楔型，且突破在即，但成交量並未跟上，目前半導體股動能轉弱，加上消費性電子股處傳統淡季，上半年產業景氣普遍不明，難推動股價大步向前，先留意 3 月營收淡季不淡個股。

另外，依照過去經驗，第一季往往是電子股作夢行情，由於第一季台股股價有明顯漲幅，基本面的檢驗非常重要，季報法說潛藏變數。