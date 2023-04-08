鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至35.84元，預估目標價為1250元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2023年EPS預估：中位數由35.5元上修至35.84元，其中最高估值43.18元，最低估值28.99元，預估目標價為1250元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 43.18 51.39 57.23
最低值 28.99 38.57 53.18
平均值 35.78 44.87 55.21
中位數 35.84 44 55.21

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 32,527,250 37,615,000 40,253,630
最低值 26,640,000 32,137,000 38,529,890
平均值 29,338,180 34,815,300 39,391,760
中位數 29,334,000 34,312,470 39,391,760

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 30.07 33.67 25.63 14.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		 26,072,874 25,399,895 19,103,001 15,896,317

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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