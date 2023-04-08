鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至35.84元，預估目標價為1250元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2023年EPS預估：中位數由35.5元上修至35.84元，其中最高估值43.18元，最低估值28.99元，預估目標價為1250元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|43.18
|51.39
|57.23
|最低值
|28.99
|38.57
|53.18
|平均值
|35.78
|44.87
|55.21
|中位數
|35.84
|44
|55.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|32,527,250
|37,615,000
|40,253,630
|最低值
|26,640,000
|32,137,000
|38,529,890
|平均值
|29,338,180
|34,815,300
|39,391,760
|中位數
|29,334,000
|34,312,470
|39,391,760
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|30.07
|33.67
|25.63
|14.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,072,874
|25,399,895
|19,103,001
|15,896,317
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。