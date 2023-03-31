權王休兵 台股小漲18點收15868點 月線連3紅

市場對於金融業擔憂逐漸消散，激勵美股收漲，台股今 (31) 日開高，一度站上 15900 點突破前高，電子、金融、航運股普遍走揚，但連假前夕多頭追價力道有限，權王台積電休兵，加權指數漲勢收斂，終場小漲 18.63 點或，收在 15868.06 點，成交值 1998.78 億元。

台股周線翻黑，累計本周下跌 46.64 點；月線連 3 紅，累計 3 月上漲 364.27 點；季線收紅，累計第一季上漲 1694.96 點。

櫃買指數終場上漲 0.5 點或 0.24%，收在 212.65 點，成交值 736.63 億元。上市櫃成交值合計 2735.41 億元。

觀察電子權值股表現，權王台積電 (2330-TW) 今天陷入多空拉鋸，終場小跌以 533 元作收；聯電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW)、國巨 (2327-TW)、聯發科 (2454-TW) 均上漲超過 1%，聯詠 (3034-TW)、南亞科 (2408-TW) 股價勁揚約 4%。不過，大立光 (3008-TW) 賣壓偏重，終場跌逾 1%。

金融股今天普遍走揚，其中台新金 (2887-TW)、玉山金 (2884-TW) 上漲逾 1%，兆豐金 (2886-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2881-TW) 等均在盤上表現。貨櫃三雄止跌，其中陽明 (2609-TW) 漲勢較為凌厲，收盤上漲 1.6%。

繼美光看好記憶體產業將觸底，三星也研擬減產，帶動 DRAM 族群延續強勢表現，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、威剛 (3260-TW)、晶豪科 (3006-TW) 等相關概念股大漲超過 4%，群聯 (8299-TW) 同受買盤青睞，股價漲近 3%。

長科 *(6548-TW) Mini LED 導線架已切入車用顯示器，董事長黃嘉能看好接單動能逐季往上，今天吸引資金進駐，股價強勢攻上漲停，達 44.85 元，為去年股票分拆以來的高點，成交量爆出 1.4 萬張；另 2 家導線架廠順德 (2351-TW) 及界霖 (5285-TW) 同獲買盤青睞，股價漲逾 2%。

傳產族群普遍遭到調節，台塑四寶中僅台塑化 (6505-TW) 收紅，其他三寶股價均收跌；華新 (1605-TW) 開出 4 月不鏽鋼盤價，每公噸最大降幅達 4000 元，股價應聲翻黑，挫逾 2%；亞德客 - KY(1590-TW)、統一 (1216-TW)、中鋼 (2002-TW) 等股價同步收黑。