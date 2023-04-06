盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急跌-2.13%報1150.0元，成交100張

亞德客-KY(1590-TW)近5分K跌速2.13%，06日09:07報1150.0元，成交100張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞德客-KY(1590-TW)近5日股價下跌0.42%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲0.24%。台灣加權指數上漲0.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+107 張
- 外資買賣超：-151 張
- 投信買賣超：+268 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：-7 張
- 融券增減：-3 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+12.83%
$11,283
原投組報酬率
+7.02%
$10,702
投組標的成分
40%
6235
20%
6643
20%
3479
10%
4967
10%