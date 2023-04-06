盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急跌-2.13%報1150.0元，成交100張

亞德客-KY(1590-TW)近5分K跌速2.13%，06日09:07報1150.0元，成交100張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

亞德客-KY(1590-TW)近5日股價下跌0.42%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲0.24%。台灣加權指數上漲0.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+107 張
  • 外資買賣超：-151 張
  • 投信買賣超：+268 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：-7 張
  • 融券增減：-3 張

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