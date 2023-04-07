普發現金4/10開放ATM領現 金管會掛保證：不會有銀行偷跑

普發現金 ATM 提領現金即將在 4 月 10 日開跑，外界關注，ATM 提領是否也會有銀行偷跑事件是否重演？對此，金管會銀行局副局長林志吉說，ATM 提領必須經過 2 道關卡，包括財金公司比對資料是否符合，而且數位部也會檢核資料有無重複領取，有 2 道關卡防守，銀行無法偷跑。

王道銀行提前在 3 月 31 日將普發現金 6000 元撥入存戶帳戶，財政部等相關部會當天緊急拍板，放行所有銀行可提前在連假期間撥款，偷跑之亂引發市場熱議。

媒體關注，4 月 10 日開放的 ATM 提領是否也會有銀行偷跑的可能？林志吉對此則說，在 ATM 提領現金時財金公司會先比對資料是否為同一人，舉例來說，爸爸會拿著台銀金融卡到 ATM 提領 6000 元時，財金公司會先查核資料是否是同一人。

林志吉進一步指出，經查核資料無誤後，數位發展部會進一步比對資料，經確認沒有重複領取後，民眾才能從 ATM 領到 6000 元，換言之，只要財金公司及數發部的 2 道門沒有打開，ATM 就無法在 4 月 10 日前提前發放 6000 元給民眾，強調不會有偷跑的問題。

普發現金 6000 元 ATM 領現即將在 4 月 10 日到 10 月 31 日期間開放提領，民眾可持金融卡到 15 家指定金融機構、貼有「全民共享普發現金」的 ATM 機台提領，總計共有 2 萬 6688 台 ATM 供民眾提領。

財政部表示，15 家指定金融機構包括台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、國泰世華銀行、台新銀、中信銀、玉山銀、元大銀、永豐銀、中華郵政，合計共有 26688 台 ATM 機台可供領現。

金管會銀行局副局長林志吉說，透過 ATM 提領普發現金，不論自行或跨行提款都免收手續費，且普發現金可提領時間長達 6 個月，因此不鼓勵大家排隊，只要看到排隊人龍，就趕緊快閃到下一台 ATM 提領。

關於王道銀行 3 月 31 日偷跑事件，林志吉說，金管會已經在 31 日當晚要求王道銀行就提前撥款事件說明，王道銀行最晚必須在今 (7) 日繳交報告，目前銀行局還沒收到王道銀行回復，之後是否有相關懲處則要看報告內容並釐清事件經過後才能決定。