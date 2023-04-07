緯創Q1營收2120億元雙減 筆電、桌機Q2出貨將成長雙位數

電子大廠緯創 (3231-TW) 今 (7) 日公布 3 月、第一季營收，3 月營收 949.65 億元，月增 53%、年增 0.1% 寫同期新高；第一季營收 2120 億元，季減 19.6%、年減 6.4%。

出貨方面，緯創 3 月筆電出貨約 160 萬台，月增 33.3%、年減 30.4%，桌機出貨 80 萬台，月增 60%、年減 11.1%，顯示器則出貨 100 萬台，月增 33%、年減 37%。

緯創第一季筆電出貨 390 萬台，季減 15.2%、年減 30.4%，桌機出貨 190 萬台，季減 9.5%、年減 19.1%，顯示器出貨 255 萬台，季減 15%、年減 43.3%。

緯創表示，由於 3 月季底效應墊高基期，預計 4 月三大產品線出貨將較 3 月略減，但以季來看，第二季筆電、桌機出貨量將較第一季成長雙位數，而顯示器第二季出貨量將持平第一季。

展望後市，緯創認為，上半年整體狀況仍低迷，不過隨著庫存在第二季底回到正常水準後，期待下半年拉貨、營運動能回升，全年營運逐季成長，預期今年上下半年營收比重將落在 4:6。

緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 3 月營收 318.14 億元，月增 51.4%、年增 43.4%，第一季營收 742.25 億元，季減 15.1%、年增 46.4%。

展望今年，緯穎認為，今年伺服器產業出貨在去年高基期情況下，仍可望有低個位數成長，依過去經驗來看，下半年營運可望優於上半年，中長期營運保持正向。