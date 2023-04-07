汽車零件放量加持 和勤業績回溫 3月營收月增31.54%

精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW)2023 年 3 月營收回溫，單月營收躍上 2 億元之上水準，和勤主管表示，3 月汽車零件已正常出貨，營收將持續呈現月增的表現。

和勤今 (7) 日公布 2023 年 3 月營收 2.02 億元，月增 31.54%，年減 22.15%，2023 年首季營收 4.81 億元，季減 18.14%，年減 33.58%。

和勤主管表示，3 月汽車零件已正常出貨，營收持續呈現月增表現，不過硬碟（HDD）零件拉貨動能尚未恢復，加上去年同期基期較高，首季營收仍不如去年同期。隨著新能源車、重卡零件持續放量，以及硬碟零件第二季恢復正常出貨，預期今年營收逐季走升的態勢不變。

和勤 3 月兩大業務的營收分別為，汽車零件 1.59 億元，占比 78.46%；硬碟機構件（VCM Plate）3800 萬元，佔比 18.56%。因汽車排放標準即將調整，中國車市面臨庫存大幅降價促銷的短期壓力，和勤近年新能源車零件比重持續拉高，近期中國車市價格戰的影響甚微，3 月汽車零件營收已達正常水準，並較上月成長 27.64%。

目前和勤供應新能源汽車的零件，除了美系電動車大廠的高壓開關平台件之外，還有門鎖、座椅調節器等，合計已占汽車零件營收約兩成。其中，美系電動車大廠仍是公司的最大客戶，隨著客戶整車出貨成長，和勤供應的零件數量也同步成長，2023 年公司更爭取到傳感器件訂單，預期來自美系電動車大廠的營收仍將顯著成長。

此外，與客戶合作開發的新能源車發動機定子、轉子零件已打入中國車廠供應鏈，定轉子的需求量大，將是公司未來的重要業務目標。

和勤指出，近兩年受到疫情、匯率影響的訂單也重新啟動，包括重卡零件、座椅調角器等。過去兩年受疫情衝擊物流需求，中國的重卡銷量下滑，在全面解封之後，重卡需求可望快速成長，和勤供應全球傳動系統領導商變速箱零件，2 月份已開始出貨，今年將穩定放量；座椅調角器獲日系品牌零件採購在地化訂單，因日圓匯率貶值而暫緩，今年也將重新啟動，此外，座椅調角器也供應中國品牌的新能源車，今年出貨量也將明顯增加。

和勤精機 2022 年營收爲 25.4 億元，毛利率 12.94%，年減 6.41 個百分點，全年稅後純益 4313 萬元，年減 59.94%，每股純益 0.53 元。和勤精機擬對去年股利配發 0.2 元現金股利及 0.05 元股票股利，合計爲 0.25 元。