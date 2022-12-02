硬碟廠嚴控產出與庫存 和勤精機營收連4個月衰退

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 在硬碟廠 Seagate、WD 等硬碟機大廠嚴控產出與庫存的政策下，造成營收受到壓抑，營收呈現連續 4 個月年衰退，11 月營收僅 1.99 億元，和勤主管今 (2) 日指出，硬碟零件客戶庫存調整預期持續到明年第一季，後續將恢復正常出貨。

和勤今日公布 11 月營收 1.99 億元，月增 8.29%，年減 16.17%，累計 2022 年前 11 月營收 23.33 億元，年減 2.59%，

和勤主管指出，和勤汽車零件出貨穩步攀升、新產品貢獻拉升，緩解硬碟零件客戶庫存調整衝擊，公司已積極往先進領域的電子機構件轉型，開拓汽車以外的電子零件產品線，因應後硬碟時代的產業變化。今年以來新產品營收顯著成長，還有多件開發案於明年初陸續進入量產，將為公司帶來新的成長動能。

和勤 11 月兩大業務的營收分別為：汽車零件 1.65 億元，佔比 82.62%；硬碟機構件（VCM Plate）1300 萬元，占比 6.76%。汽車零件保持旺季水準，雖然有客戶搬廠的短暫影響，出貨遞延到下月，汽車零件 11 月營收仍是呈現月增、年增的雙增表現；硬碟零件客戶庫存調整預期持續到明年第一季，後續將恢復正常出貨。

和勤擁有模具開發、精沖、研磨、熱處理、包塑、電鍍一條龍的生產流程，具備量產規模與成本競爭優勢，車用零件步入穩定成長之後，近年朝非車用領域的高毛利量產件拓展。

和勤 2022 年前三季營收爲 19.52 億元，稅後純益爲 5892 萬元，每股純益爲 0.72 元。